Guvernør: Minst fire drept i russiske rakettangrep mot Lviv vest i Ukraina

NTB

Minst fire personer er drept i russiske rakettangrep i et boligstrøk i byen Lviv vest i Ukraina, opplyser guvernøren i regionen.

Det er svært sjelden at Russland angriper mål såpass langt vest i landet. Byen ligger like ved grensen til Polen. Det skal være det første angrepet mot byen på flere måneder.

Ifølge guvernøren i Lviv-regionen, Maksym Kozytskyj, rammet angrepet i Lviv bydelen Zolotsjivskyj. Han sier at redningsarbeidere leter gjennom ruinene av bygninger som ble truffet, og at flere kan være fanget i bygningsmassene.

I en melding på Telegram skriver han at to kvinner og to menn er drept etter at en rakett traff boligen deres.

Ukraina ble torsdag morgen rammet av massive russiske angrep, som var rettet mot flere deler av landet. Angrepene skal være de største på tre uker.

En person er meldt drept og to såret i fylket Dnipropetrovsk, der guvernøren Serhij Lysak sier at flere ulike områder er blitt angrepet.

I hovedstaden Kyiv meldes det om omfattende strømbrudd. 40 prosent av innbyggerne er uten oppvarming, ifølge myndighetene.