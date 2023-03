USAs justisdepartement refser Louisville-politiet

NTB

USAs justisdepartement mener politiet i Louisville i Kentucky diskriminerer svarte og bryter folks rettigheter.

Justisdepartementet har gransket politiavdelingen i byen i kjølvannet av at 26 år gamle Breonna Taylor ble skutt og drept av politiet.

Konklusjonen ble kunngjort av USAs justisminister Merrick Garland onsdag. I rapporten slås det fast at politiavdelingen «handler i et mønster eller har en praksis som fratar folk deres rettigheter i tråd med grunnloven og føderal lov».

– Louisville-politiet diskriminerer svarte mennesker i sin håndhevelse, heter det videre.

Politiet anklages også for å bruke overdreven makt og gjennomføre ransakinger basert på ransakingsordrer som ikke er gyldige.

Ifølge justisminister Garland har noen Louisville-betjenter også overfalt personer med funksjonshemninger.

Breonna-saken

Breonna Taylor lå og sov i sitt hjem med kjæresten sin, Kenneth Walker, da politiet gikk til aksjon 13. mars 2020. Paret våknet av lyder, og Walker har forklart at han trodde det var et innbrudd og at han avfyrte skudd med sitt våpen.

Politiet svarte med å avfyre mer enn 30 skudd tilbake og drepte Taylor. Ifølge Walker identifiserte ikke betjentene seg som politi da de stormet huset.

Fire betjenter siktet

Ordren som ble brukt til å ta seg inn i hjemmet hennes, er nå en egen føderal etterforskning. En tidligere betjent i Louisville-politiet har allerede sagt seg skyldig i å ha hjulpet til med å forfalske informasjon om arrestordren.

Ytterligere tre betjenter er siktet – den ene for å ha satt både Taylor og naboene hennes i fare med skuddene han avfyrte mot leiligheten hennes.

– Prosesserer fortsatt

Ordfører Craig Greenberg sier at byen fortsatt bearbeider hendelsene som har skjedd i byen.

– Louisville har ennå sår som ikke er leget, sier han.

– Vi må forsone oss med hvor vi har vært, slik at vi kan komme oss dit vi ønsker å være, sier han videre.