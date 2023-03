Oberstløytnant: – Bakhmut er nyttig så lenge den fungerer som en kjøttkvern

Derfor vil det lønne seg for Ukraina å forsvare Bakhmut til siste slutt, ifølge eksperter.

Professor Tormod Heier ved Stabsskolen mener den ukrainske strategien er følgende:

– Ved å holde Bakhmut så lenge som mulig vil dette slite ned de russiske styrkene i området. Dermed vil også lufta gå raskere ut av den russiske offensiven, sier han til ABC Nyheter.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Dette skyldes at kostnadene ved hele tiden å gå på offensiven i en urban krigføring, uten mye beskyttelse fra artilleri, jagerfly, droner og større mekaniserte avdelinger, er svært stor, ifølge Heier.

– Ukrainerne kan dermed forvente at den russiske fremrykkingen snart vi stoppe opp, noe som igjen åpner opp for en ukrainsk motoffensiv med større mekaniserte enheter som er bedre egnet til å ta og holde store territorier. Muligheten for at dette kan la seg gjøre er blant annet at en nokså beskjeden ukrainsk styrke har bundet opp mange russiske avdelinger rundt Bakhmut, sier han.

Hylles som helt: Én soldat ødela fem russiske stridsvogner

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: Soldat ødela fem russiske stridsvogner Les mer Lukk

– Nyttig så lenge den fungerer som en kjøttkvern

Disse fordelene kan Ukraina ha med å fortsatt forsvare Bakhmut, ifølge Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Palle Ydstebø Oslo 20220421. Oberstløytnant/seksjonssjef Palle Ydstebø fotografert på Akershus festning. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

– De vil tvinge russerne til å angripe et krevende mål, der de russiske styrkene tar store tap i stadige angrep. Ukraina ventes å ville holde byen så lenge den tjener hensikten med å slite ned de russiske styrkene og binder opp styrker som kunne vært brukt andre steder, sier Ydstebø til ABC Nyheter.

Han mener Ukriana ikke taper mye på å oppgi byen, ettersom de har forberedt nye forsvarsstillinger i gunstig terreng like Bakhmut.

– Det virker som en bevisst kost-nyttevurdering fra ukrainsk side, der byen er nyttig så lenge den fungerer som en kjøttkvern til å male sund de russiske styrkene, poengterer oberstløytnanten.

Venter motoffensiver

Den ukrainske forsvarsledelsen har lovet at de vil fortsette å forsvare Bakhmut, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag kveld. Dersom russerne sikrer kontrollen over Bakhmut, vil det bli russernes første store seier på slagmarken på over et halvt år.

Onsdag hevdet lederen for beryktede leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, at gruppen har full kontroll over den østlige delen av Bakhmut.

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Ole Martin Stormoen, mener den ukrainske forsvarsledelsen kan anse det som fordelaktig at russiske ressurser bindes og brukes opp i forsøket på å erobre byen.

– På kort sikt betyr det mindre press på andre deler av fronten. På lengre sikt kan de relativt store russiske tapene bety at de svekkes langs andre deler av fronten, som igjen øker sjansene for de ventede ukrainske motoffensivene utover våren kan lykkes, sier Stormoen til ABC Nyheter.

Forskeren mener samtidig at det også er et politisk aspekt ved slaget om byen øst i Ukraina.

– Det vil være smertefullt å oppgi byen fordi Bakhmut er en ukrainsk by, og det i seg selv rettferdiggjør en videre kamp for å beholde den på ukrainske hender. Her kan man si at de rent militære strategiske vurderingene kan komme i konflikt med de politiske.