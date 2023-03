Zelenskyj inviterer topprepublikaner til Kyiv

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj inviterer Kevin McCarthy, speaker i Representantenes hus, til Kyiv.

Invitasjonen kommer etter at det er satt spørsmålstegn til støtten fra enkelte av McCarthys republikanske partifeller til Ukraina.

– Herr McCarty, han må komme hit for å se hvordan vi jobber, hva som skjer her, hva krigen har forårsaket, hvilke folk som kjemper nå, hvem som kjemper nå. Og etter det kan han komme med antakelser, sa Zelenskyj via tolk i et intervju med CNN.

– Jeg tror ikke at speaker McCarthy har besøkt Kyiv eller Ukraina, og at jeg tror det ville hjulpet ham med å ta stilling i saken, tilføyde Zelenskyj.

Pelosi-besøk

USA har vært Ukrainas viktigste støttespiller siden krigen brøt ut. Amerikanerne har gitt opp mot 100 milliarder dollar i militær, økonomisk og humanitær bistand. Som speaker kan McCarthy blokkere ytterligere bidrag fra Biden-administrasjonen.

Forgjengeren Nancy Pelosi besøkte Kyiv i mai for å vise støtte. McCarthy sier til CNN at han ikke trenger å besøke Kyiv for å forstå situasjonen.

Republikaneren har ikke sagt at han er mot ytterligere støtte, men han har sagt flere ganger at Kongressen ikke bør skrive ut «blankosjekker» til Ukraina uten at pengebruken ettergås grundig.

Flere motstandere

Samtidig har en rekke av partifellene hans i Kongressen uttrykt motstand mot bistand i form av våpen og penger til Ukraina.

Enkelte har vist til at USAs budsjettunderskudd må reduseres, mens andre generelt er imot støtte til Ukraina.

– Poenget mitt har alltid vært: Jeg vil ikke gi en blankosjekk til noen ting. Fra det perspektivet trenger jeg ikke å dra til Ukraina for å forstå om det gjelder en blankosjekk eller ei, sier McCarthy.