EU-domstol opphever sanksjoner mot Wagner-sjefens mor

EU-landene satte moren til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin på sanksjonslisten, men EU-domstolen konkluderer med at det ikke er grunnlag for dette. Arkivfoto: Prigozjins pressetjeneste / AP / NTB

NTB

EUs nest øverste domstol har opphevet unionens sanksjoner mot moren til Jevgenij Prigozjin, som leder den militære Wagner-gruppen.

EU-landene satte Violetta Prigozjina på listen av over 1.000 personene som er underlagt sanksjoner i kjølvannet av Russlands krigføring i Ukraina. Sanksjonene inkluderer innreiseforbud til EU og sperring av kontoer.

Begrunnelsen for å sanksjonere Prigozjins mor var at hun eide et selskap som var grunnlagt og tidligere eid av sønnen. Kvinnen klaget avgjørelsen inn for EU-domstolen, og retten har kommet fram til at hun ikke har eid det aktuelle selskapet, selv om hun har hatt aksjer.

– Koblingen mellom fru Prigozjina og hennes sønn da beslutningen ble fattet er utelukkende basert på familietilknytning. Det er ikke nok til å rettferdiggjøre at hun ble ført opp på listen, heter det i beslutningen fra EU-domstolens første instans.

På Twitter opplyser retten at sanksjonene oppheves.

Kjennelsen kan gjøre det vanskeligere for de EU-landene som i større grad vil gå etter familiemedlemmer for å hindre at russiske politikere, militære leder forretningsfolk og andre kan omgå vestlige sanksjoner.