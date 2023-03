USA hardt ut mot Putins soldater: – Russland burde skamme seg

Henrettelsen av en ubevæpnet ukrainsk soldat blir møtt med fordømmelse fra flere land. USA mener drapet dokumenterer et mønster i russisk krigføring.

– Videoopptakene viser at Russland ignorerer krigens grunnleggende regler, grunnleggende menneskelighet, grunnleggende anstendighet.

Det sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartement, Ned Price.

Uttalelsen kom under en pressebriefing 7. mars, skriver CNN. Price fordømte på vegne av USA den utenomrettslige henrettelsen av den forsvarsløse soldaten.

Savnet siden 3. februar



talsperson for det amerikanske utenriksdepartement, Ned Price.

Tirsdag ble en video av henrettelsen spredt verden over. Soldaten, som er identifisert som Tymofij Mykolajovytsj Sjadura (41), skal ha blitt tvunget til å si noe positivt om Russland, noe han nektet å gjøre.

Opptakene er også delt blant pro-Kreml Telegram-kontoer, inkludert en konto knyttet til Task Force Rusich, en enhet som kjemper med leiesoldatgruppen Wagner.

Ukrainske myndigheter mener de har identifisert soldaten som blir filmet idet han blir skutt og drept. Videoen av drapet har skapt sterke reaksjoner verden over.

Soldaten ble tirsdag identifisert som Tymofij Mykolajovytsj Sjadura. Han skal ha vært savnet siden 3. februar etter kamper på den ukrainske østfronten.

– Sjokkerende barbarisk

41-åringen var en del av Ukrainas 30. mekaniserte brigade. Han var på post i den utbombede byen Bakhmut da han forsvant. Her pågår det svært harde kamper.

I videoen står den enslige ukrainske soldaten i en grøft og røyker en sigarett. Da han nekter å hylle Russland, men i stedet utbryter «Ære til Ukraina!», blir Tymofij Mykolajovytsj Sjadura skutt og drept med automatvåpen, skriver BBC.

USAs utenrikspolitiske talsmann mener hendelsen føyer seg inn i rekken av grusomme krigsforbrytelser begått av Putins fotsoldater under okkupasjonen.

– Det opprivende bildet av denne ubevæpnede ukraineren, som ble henrettet etter å ha kommet med den enkle uttalelsen «Ære til Ukraina», er sjokkerende barbarisk. Vi mener Russland burde skamme seg, sier Ned Price.

FN-talskvinne: Tror video er ekte



Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte for få dager siden russiske styrker ved fronten i Øst-Ukraina. Der delte han ut dekorasjoner til soldater. – Disse utmerkelsene er fortjent, dere kjemper godt. Mye arbeid gjenstår, sa Sjojgu.

Det har vært diskutert hvorvidt videoen er ekte, men ukrainske myndigheter mener det er overveiende sannsynlig at henrettelsen er reell.

Onsdag uttaler FNs kontor for menneskerettigheter at videoen er troverdig, melder AFP.

– Vi er klar over denne videoen som er publisert i sosiale medier, og som viser en ukrainsk soldat utenfor kamp som tilsynelatende blir henrettet av russiske styrker. Basert på en foreløpig undersøkelse, tror vi at videoen muligens er ekte, sier en talskvinne for FN-kontoret.

Ber Haag-domstolen etterforske video



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var raskt ute med å kommentere videoen.

– Jeg vil at vi alle skal svare på hans ord: «Ære til helten! Ære til helter! Ære til Ukraina!», sa Zelensky. Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, har bedt Den internasjonale straffedomstolen i Haag om å etterforske opptaket.

Ifølge det ukrainske parlamentets kommissær for menneskerettigheter, Dmytro Lubinets, er videoen «en manifestasjon av barbari og uverdighet».

USA-talsmann Ned Price tror russerne bevisst neglisjerer krigens spilleregler, og lar sine soldater utøve grusomme handlinger uten å bli stilt til ansvar. Tidligere er det blitt avdekket en rekke bestialske overgrep i blant annet Bucha og Izium, som ble frigjort av ukrainske styrker. I tillegg dukker det stadig opp nye massegraver.

– Dessverre vil det sannsynligvis ikke være den siste



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det er også funnet mange titalls tortursentre i andre frigjorte områder. Menneskerettseksperter har samlet inn betydelig dokumentasjon over de russiske styrkenes umenneskelige brutalitet.

– Dessverre vil det sannsynligvis ikke være den siste hendelsen. Våre ukrainske partnere opprettholder sin opptelling og dokumentasjon av potensielle krigsforbrytelser. Grusomhetene er allerede oppe i titusenvis av tilfeller, sier Price, ifølge Ukrainska Pravda.

Den ukrainske generalstaben mener henrettelsen er en kynisk ignorering av normene for internasjonal humanitær lov og rett i krig.

– Han ville absolutt være i stand til å stå opp mot russerne

Det som trolig er den avdøde soldatens søster, Olia, har uttalt at hun gjenkjenner broren, skriver Washington Post.

– Jeg kjenner igjen broren min i den videoen. Han ville absolutt være i stand til å stå opp mot russerne på den måten. Men hvis det ikke er ham, så føler jeg med slektningene hans, og i så fall kan noen hjelpe meg med å finne broren min?

Hvem som har publisert videoen når, hvor og under hvilke omstendigheter, er fortsatt uklart.

– Vi finner morderne. Å drepe en krigsfange er nok en russisk krigsforbrytelse, skriver Andriy Yermak, leder av Ukrainas presidentkontor, på Twitter.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert videoen.

