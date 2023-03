FN tror drapsvideo fra Ukraina er ekte

Et bilde hentet fra videoen av den antatte ukrainske soldater like før han blir drept. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB

NTB

FNs kontor for menneskerettigheter mener at videoen som tilsynelatende viser en fanget ukrainsk soldat bli skutt og drept, er ekte.

Soldaten ser ut til å bli skutt rett etter at han sier «Ære til Ukraina».

– Vi er klar over denne videoen som er publisert i sosiale medier, og som viser en ukrainsk soldat utenfor kamp som tilsynelatende blir henrettet av russiske styrker. Basert på en foreløpig undersøkelse, tror vi at videoen muligens er ekte, sier en talskvinne for FN-kontoret onsdag.