Ukrainas våpenbønn til EU: Ammunisjon, ammunisjon og mer ammunisjon

NTB

EUs utenrikssjef har meislet ut en trepunktsplan for hvordan unionen skal møte Ukrainas akutte våpenbehov. Øverst på ukrainernes ønskeliste står mer ammunisjon.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov etterlater ingen tvil om hva det er landet hans trenger mest akkurat nå:

– Vår prioritet er luftforsvarssystemer, men også ammunisjon, ammunisjon og mer ammunisjon, sa Reznikov da han ankom EUs forsvarsministermøte.

Har laget en plan

EU-landenes forsvarsministre er onsdag samlet i Stockholm for å diskutere hvordan de kan imøtekomme Ukrainas behov.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg deltar på dagens møter.

EUs utenrikssjef Josep Borrell og europakommissær Thierry Breton har sammen laget en plan for hvordan EU som helhet skal klare å øke våpenleveransene til Ukraina.

Felles våpenkjøp

Planen består av tre stolper:

* Øke leveransene fra eksisterende våpenlagre

* Felles våpeninnkjøp

* Øke produksjonskapasiteten i våpenindustrien

– Ukraina trenger mer ammunisjon. Spørsmålet er hvordan vi skal gi dem ammunisjonen de trenger, sa Borrell til pressen før møtestart.

Vil ta fra EU-budsjettet

Ifølge Breton er EU-kommisjonen villig til å ta penger fra EU-budsjettet for å styrke den europeiske forsvarsindustrien.

– Jeg skal sørge for at den finansielle sektoren forstår hvor avgjørende det er å støtte forsvarsindustrien, sa Breton på vei inn i møtet.

– Dette er et avgjørende øyeblikk i vår støtte til Ukraina. Det er helt nødvendig at vi beveger oss mot en form for krigsøkonomi-modus når det gjelder leveranser og forsvarsindustri, sa han.

Ingen avgjørelser

Det vil ikke bli tatt noen formelle beslutninger på onsdagens EU-møte, som er av uformell karakter.

Sveriges forsvarsminister Pål Jonson, som leder møtet, sier målet er å komme nærmere en konsensus før forsvarsministrene samles igjen i slutten av mars.

Også opplæring av ukrainske soldater står på agendaen, samt samarbeidet mellom EU og Nato.