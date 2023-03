Ukrainas forsvarsminister avviser Nord Stream-innblanding

NTB

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sier Nord Stream-eksplosjonene ikke har noe med dem å gjøre.

– For meg er dette en rar historie. Historien har ikke noe med oss å gjøre, sier Reznikov, som onsdag er i Stockholm for å delta på EUs forsvarsministermøte.

Tirsdag meldte New York Times at amerikanske etterretningskilder mener det er en mulighet for at en proukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter sto bak sprengingen.

Reznikov sier han er trygg på at etterforskning utført av offisielle myndigheter vil avdekke hva som har skjedd.

– Det er et kompliment til våre spesialstyrker, men dette er ikke våre aktiviteter, sier Reznikov.