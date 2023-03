Russisk advokat advarer Vesten mot å forhandle fram en fredsløsning med Putin

– For meg handler ikke dette om Russland og Ukraina. Dette handler om ondskap av bibelske proporsjoner som har kommet for ødelegge livene til et folk som bare ønsket å leve i fred, sier den russiske advokaten Ilja Novikov.

I stedet for å trygle Russland om våpenhvile og fred, bør Russland knuses militært og Putin må fjernes, mener den kjente russiske advokaten Ilja Novikov.

Han har ingen tro på at Vladimir Putin ønsker å leve i fredelig sameksistens med Ukraina, men tvert imot har ambisjoner om å knuse nabolandet militært og sluke hele Ukraina hvis han får sjansen.

41-åringen, som opprinnelig kommer fra Moskva, ble kjent i Norge da han var forsvarer for den spionsiktede nordmannen Frode Berg.

Ilja Novikov var også en del av gruppen med advokater som forsvarte den russiske opposisjonslederen og Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, som ble forsøkt forgiftet, og som nå sitter fengslet i isolasjon under strenge vilkår.

Novikov ble regnet som en av få som våget å kritisere Putin og Kreml-regimet. I 2019 forlot han Russland og flyttet til Ukraina med sin ukrainske kone.

– Kupp i Moskva, mytterier. Alt er mulig

Etter den russiske invasjonen har han gitt flere intervju om sitt syn på krigen. Mens flere statsledere håper at en fredsløsning kan få slutt på krigen, mener Ilja Novikov det er en farlig vei, og en blindgate.

Nå ser han kun to mulige utganger for at våpnene kan stilne og russiske styrker trekke seg helt ut av okkupert territorium.

– Krigen kan ende med en kollaps i det russiske militæret. Etter det, kan alt skje. Kupp i Moskva, mytterier. Alt er mulig. Enten må generalene hans avsette eller drepe ham, eller så er man nødt til å ødelegge det russiske militæret i så stor grad at enhver krigsinnsats blir umulig, sier Novikov til Dagbladet.

Russlands president Vladimir Putin

Den frittalende menneskerettighetsjuristen er etterlyst av russiske myndigheter og risikerer mange år i fengsel dersom han blir pågrepet eller utlevert til Russland.

Han har i mange år forsvart organisasjoner og personer som er stemplet som ekstremister og fiender av Putins regime.

Etter at invasjonen var et faktum 24. februar 2022 vervet Ilja Novikov seg til tjeneste i den ukrainske hæren hvor han blant annet fikk opplæring som skarpskytter, og senere som sjåfør i en militær enhet hvor han transporterer forsyninger til og fra ulike vaktposter.

I tillegg jobber han med å samle inn video og bevis av mulige krigsforbrytelser. Materialet sendes fortløpende til ukrainske myndigheter og Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– Dette handler om ondskap av bibelske proporsjoner

Dagbladet møtte nylig den profilerte advokaten på en kafé i sentrum i Kyiv. På direkte spørsmål om han ville ha hatt problem med å rette et våpen mot en av sine russiske landsmenn, svarer han slik:

– Absolutt ikke. For meg handler ikke dette om Russland og Ukraina. Dette handler om ondskap av bibelske proporsjoner som har kommet for ødelegge livene til et folk som bare ønsket å leve i fred, sier Novikov.

Han mener Ukraina nå har tiden på sin side, og at det gjelder å holde ut lenge nok til at den forventede kollapsen han etter hvert tror vil innhente både russiske styrker og det russiske maktapparatet, og som til sist vil kunne ende med Putins fall.

– Dette er en gal diktator med kjernevåpen

Kort tid etter at krigen brøt ut snakket VG med Novikov. Allerede da rettet han en advarende pekefinger til dem som tror at Russlands president kan overtales til varig fred.

– Dette er en gal diktator med kjernevåpen. Hva tror dere han kommer til å gjøre? Hvor langt skal det gå før han stopper? Han kan bombe Warszawa like enkelt som Kyiv. Det er ikke tid for sanksjoner og forhandlinger. Enten ødelegger vi ham nå eller venter til han gjør noe vi ikke kan leve med, sa advokaten for ett år siden.

Inntil videre er det våpnene som taler, og en fredsløsning virker helt urealistisk.