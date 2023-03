Amerikanske delstater vil begrense offentlige dragshow

NTB

Den amerikanske delstaten Tennessee har nylig vedtatt en lov som begrenser dragshow. Republikanerne jobber for tilsvarende lover i minst 15 andre stater.

Over 20 lovforslag der målet er å forby dragshow på offentlige steder eller der barn kan se dragartister, er nå til behandling rundt om i USA. Forbudene vil ramme show som i mange årtier har vært helt vanlige på scenen i USA. I dag mener mange republikanere at showene blant annet er skadelige for barn.

Forbudet har vakt forferdelse i mange miljøer, spesielt blant dragartister og grupper som jobber for menneskerettighetene. Disse gruppene mener forbudet er grunnlovsstridig, og at det vil føre til mer trakassering, diskriminering og vold mot homofile og transpersoner.

LHBT-personer føler seg truet av lovforslagene fra republikanerne og frykter at livet blir vanskeligere.

– Drag er ikke en trussel mot noen. Det gir ingen mening å kriminalisere eller motarbeide drag i 2023, sier Lawrence La Fountain-Stokes, professor i kultur- og kjønnsstudier ved University of Michigan.

– Drag gir en mulighet for folk til å utforske identiteten sin, men drag er også en måte å livnære seg på. Drag er en jobb, drag er et legitimt kunstnerisk uttrykk som bringer mennesker sammen, som underholder, og som lar enkeltindivider utforske hvem de er. Drag lar oss alle ha det veldig hyggelig. Så det gir ingen mening at politikere nå prøver å forby drag, mener La Fountain-Stokes, som selv har drevet med drag.

Dolly Parton

Superstjernen Dolly Parton, som er født i Tennessee, har sagt at dersom hun ikke hadde vært jente, ville hun ha vært en dragdronning. I så fall hadde hun altså fått store problemer med å stå på scenen i hjemstaten.

Drag involverer vanligvis ikke stripping eller nakenscener, og vanligvis advarer artister og arrangører på forhånd dersom forestillingen ikke egner seg for barn.

Dragshow har vært populære i USA i mange år. Den amerikanske komikeren Milton Berle, som regnes for selveste «Mr. Television» i USA, var kjent for å kle seg i dameklær i sine sketsjer og show på 1950-tallet.

At slike forstillinger nå plutselig blir fremstilt som en fare for barn, er for mange amerikanere helt uforståelig. Deler av turistindustrien, restauranter og underholdningsbransjen frykter også for at de vil tape penger på forbud mot dragforestillinger.

John Camp, som arrangerer pride-arrangementer i Tennessee tredje største by, Knoxville, frykter at byen vil være dyster i oktober.

– Vi hadde 100 dragartister her i fjor, hvor mange som vil delta i år, er et åpent spørsmål, mener han.

Barnemishandling

Republikaneren Chris Todd, som var med på å fremme loven som nå er vedtatt i Tennessee, forsøkte i fjor å få en rettslig kjennelse for å stanse et familievennlig dragshow under et pridearrangement. Han mente at showet var «barnemishandling». Nå har han altså fått gjennomslag for synet sitt, og lovforslaget trer i kraft 1. juli i år.

Dragshow vil fortsatt være tillatt på steder med aldersgrense, men vil altså settes i samme kategori som blant annet stripping og go-go danseshow.

Flere andre delstater kan altså følge etter med innstramminger. Det gjelder blant andre Idaho, Kentucky, North Dakota, Montana, Oklahoma og Utah.

Guvernøren i Arkansas undertegnet nylig et lovforslag som setter begrensninger på «voksenorienterte» forestillinger. Forslaget var opprinnelig rettet mot dragshow, men teksten ble endret etter klager om diskriminering mot LHBTQ.

Demokrat og Montana-folkevalgte Connie Keogh mener lovforslaget er hårreisende.

– Det viser mangel på forståelse og en bevisst feiltolkning av hva drag faktisk er. Drag er en del av den kulturelle siden til LHBT-samfunnet og har eksistert i århundrer, understreket hun under en debatt i delstatsforsamlingen i februar.

Falske påstander

For noen måneder siden fikk arrangørene av en Pride-festival i Jackson i Tennessee, kritikk for å skulle tillate et dragshow i en park. En republikansk folkevalgt forsøkte å forhindre showet. Arrangørene inngikk et kompromiss – de holdt showet innendørs og med aldersbegrensning.

I byen Chattanooga spredte falske påstander om overgrep mot barn seg på nettet etter at høyreekstreme aktivister la ut en video av et barn som tok på en kvinnelig artists paljettdrakt. På videoen het det at artisten var en mann, og den brukes fortsatt som en begrunnelse for at barn ikke skal få se dragshow.

Direktør Sarah Warbelow i Human Rights Campaign, den største organisasjonen som jobber for LHBT-rettigheter i USA, mener at politikerne bruker mye tid og krefter på å misforstå drag – og at de prøver å vedta så mange anti-LHBT-lover som mulig

– De burde heller konsentrere seg om faktiske utfordringer som folk i Tennessee har, mener hun.