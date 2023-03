Seks palestinere drept i militæraksjon mot flyktningleir

NTB

Seks palestinere ble drept da israelske soldater tirsdag gikk til aksjon mot en flyktningleir i Jenin på den okkuperte Vestbredden tirsdag.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier soldatene «eliminerte den avskyelige terroristen» som drepte to israelske bosettere på Vestbredden i forrige måned.

Ytterligere 16 personer ble såret, opplyser palestinske helsemyndigheter. To av dem skal være alvorlig skadd.

Helsemyndighetene sier at alle de drepte er menn. En av dem var 49 år gammel, mens de øvrige var i 20-årene.

– Krigshandling

Vitner forteller om omfattende skuddveksling mellom soldater og militante palestinere i et hus som ble omringet. To vitner sier de så raketter bli avfyrt mot huset. Tykk røyk steg opp fra bygninger mens pansrede israelske militærkjøretøyer kjørte gjennom gatene i leiren, forteller en fotograf fra nyhetsbyrået AFP.

Nabil Abu Rudeineh, talsperson for palestinernes president Mahmoud Abbas, omtaler bruken av raketter i byen som en krigshandling, melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Han beskylder israelske myndigheter for å være «ansvarlig for denne farlige opptrappingen som truer med å forverre situasjonen og ødelegge all innsats for å gjenopprette stabilitet».

Rakett fra Gaza

Tirsdag kveld gikk sirenene i Nir Am, en liten israelsk by noen kilometer fra Gazastripen. En rakett ble skutt opp i nærheten av byen fra Hamas-kontrollerte områder, ifølge Israels hær.

– Raketten eksploderte tilsynelatende på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Økt spenning

Spenningen har økt siden årsskiftet, etter at Netanyahus ytre høyre-regjering kom til makten.

Hittil i år har konflikten kostet 71 palestinere livet, både voksne og barn. Det er både militante og sivile blant de drepte. Tretten israelere – igjen både voksne og barn – er drept. Det er både sivile og medlemmer av sikkerhetsstyrkene blant de drepte.

I tillegg er en sivil ukrainer drept, ifølge en opptelling AFP har gjort basert på offisielle kilder.