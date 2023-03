McCarthy anklages for å ha bidratt til konspirasjonsteorier på Fox News

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer anklager kongresslederen for å ha bidratt til at konspirasjonsteorier har spredt seg på Fox News. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Demokraten Chuck Schumer anklager kongressleder Kevin McCarthy for å ha bidratt til at konspirasjonsteorier om kongresstormingen har blitt spredt på Fox News.

McCarthy, som er republikaner, delte videoer fra kongresstormingen 6. januar 2021 med kanalen.

Schumer mener at disse videoene fremstilte opprørerne som fredelige, og at de ble brukt i et innslag som oppmuntret til konspirasjonsteorier.

McCarthy sier at han ikke har sett hvordan Fox News valgte å presentere videoene han ga dem, men at han ikke angrer på sin beslutning om å offentliggjøre videoene. Det ble gjort av hensyn til åpenhet, sier han.

På mandag brukte Fox' høyreorienterte kommentator Tucker Carlson noen av videoene, som viser demonstranter som gikk gjennom kongressbygningen, til å argumentere for at de bare så seg rundt.

Carlson hevder at det kun var et fåtall av de som tok seg inn i bygget som var opprørere, og at det overveldende flertallet ikke var det.

Schumer, som er demokratenes leder i Senatet, fordømte sendingen. Han mener Carlsons uttalelser er et farlig og utilgivelig forsøk på å omskrive historien.

– Å si at 6. januar ikke var voldelig, er en løgn, sa han i en tale til Senatet tirsdag.

6. januar 2021 ble kongressbygningen i Washington D.C. stormet av Trump-tilhengere mens folkevalgte var i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Opprørerne mente valgresultatet var feil og prøvde å hindre at Biden ble godkjent som president.