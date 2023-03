Fire pågrepet i Zambia for å støtte homofili

NTB

Fire kvinnerettighetsaktivister er pågrepet i Zambia for å ha vist støtte til homoseksualitet, opplyser politiet.

Ifølge politiet hadde de fire aktivistene deltatt i en markering mot kjønnsbasert vold som, ifølge myndighetene, ble brukt til å vise støtte til homofile.

Det er forbudt for personer av samme kjønn å være i et seksuelt forhold i Zambia, et konservativt sørafrikansk land. Strafferammen er opptil 14 år i fengsel.

De fire aktivistene er kvinner i alderen 22 til 29 år. De er siktet for å ha gitt falsk informasjon til offentlige tjenestepersoner og ulovlig forsamling, sa politiets talsperson Danny Mwale.

– De mistenkte er i politiets varetekt og vil snart møte i retten, sa han.