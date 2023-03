Utelukker ikke ukrainsk tilbaketrekning i Bakhmut

– Det vil å så fall være en komplisert operasjon som krever detaljert planlegging og koordinering for at man skal unngå store tap, sier Nupi-forsker.

I lang tid har det vært harde kamper i og rundt byen Bakhmut, øst i Ukraina. Flere eksperter har pekt på at byen er mer symbolsk viktig for Russland enn strategisk. Årsaken til det er at russerne har brukt store ressurser på å erobre byen, som ligger i Donetsk-regionen.

I øyeblikket har altså russiske styrker festet grepet rundt byen og trenger inn i gatene. Samtidig prøver Ukraina å dempe betydningen av Bakhmuts fall. Det er blitt spekulert på om de ukrainske styrkene vil trekke seg ut.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Lagt i ruiner

Mandag uttalte imidlertid den ukrainske presidentrådgiveren Mykhailo Podoljak at det er enighet i den ukrainske hæren om å fortsette å forsvare Bakhmut.

– Det kan bety at de forsterker forsvaret fordi de mener Bakhmut kan holdes uten at tapene blir for store. Men det kan også være et ledd i en kontrollert tilbaketrekning som de av åpenbare grunner ikke vil informere allmennheten om. Det vil å så fall være en komplisert operasjon som krever detaljert planlegging og koordinering for at man skal unngå store tap i prosessen, sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Ole Martin Stormoen, til ABC Nyheter.

Se video: Dette er restene av Bakhmut

Your browser doesn't support HTML5 video. Dette er restene av Bakhmut – hovedsete for krigens blodigste slag Les mer Lukk

Bakhmut, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere, er i stor grad lagt i ruiner, og det er kun noen få tusen som er igjen der. Byen er sentrum av forsvarslinjen som er etablert mot Siversk.

– Tatt store tap

Tormod Heier, professor Stabsskolen, mener det er vanskelig å si hvor lenge de ukrainske styrkene vil klare å forsvare byen.

Leder og grunnlegger av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, på et bilde fra en video som ble publisert at hans egen pressetjeneste fredag. Bildet er tatt i Ukraina, men det er ikke kjent hvor. Foto: Prigozjin pressetjeneste via AP / NTB Les mer Lukk

– Dette er fordi ukrainske myndigheter holder kortene tett til brystet slik at russerne ikke skal få innsikt i forsvarsplanene. Skulle russerne få kunnskap om at ukrainerne forbereder uttrekking vil dette være en viktig motivasjonsfaktor for russerne. Foreløpig ser det ut til at ukrainerne inne i byen får forsterkninger, sier han til ABC Nyheter.

Stormoen sier det er usikkert om de ukrainske styrkene har planer om å forsvare byen for enhver pris.

– Vi vet at russiske styrker okkuperer deler av Bakhmut, og at de har tatt kontroll over flere forsyningsakser som ukrainerne har benyttet, noe som vanskeliggjør et videre forsvar av byen. Samtidig har de russiske styrkene, i særlig grad Wagner-gruppen, tatt store tap i kampene om byen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener at en seier i Bakhmut kan være viktig symbolsk og politisk for Russland fordi de trenger en seier.

– Russerne har ikke tatt en eneste ukrainsk by siden Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i juli, mens ukrainerne har tatt tilbake flere, deriblant fylkeshovedstaden Kherson. For Ukraina er Bakhmut mer viktig for å påføre russerne tap og slite ned styrkene deres, med tanke på å utligne styrkeforholdet før forventet ukrainske motoffensiver til våren og sommeren, sier Ydstebø til ABC Nyheter.