Protester mot ny «agentlov» i Georgia

Tirsdag kveld ble det brukt vannkanoner og tåregass mot demonstranter som protesterer mot et nytt lovforslag i Georgia.

NTB

Politiet i Georgia brukte tåregass og vannkanoner mot demonstranter som protesterer mot et lovforslag de mener vil innskrenke presse- og organisasjonsfriheten.

Forslaget, som allerede har passert første hinder, vil pålegge medier og organisasjoner som får mer enn 20 prosent av finansieringen sin fra utlandet å registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Internasjonale organisasjoner har uttrykt bekymring over lovforslaget. De sier det går på tvers av Georgias demokratiske utvikling.

I flere dager har hundrevis samlet seg for demonstrere mot forslaget. Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass sier tirsdag at noen av demonstrantene i hovedstaden Tbilisi er skadd.

På et tidspunkt oppsto det også slagsmål mellom politikerne som behandler saken.

President Salomé Zurabisjvili har sagt at hun vil legge ned veto – et veto nasjonalforsamlingen kan overstyre – dersom loven havner på hennes bord. Forslagsstillerne sier på sin side at det er nødvendig med åpenhet om arbeidet til virksomheter som finansieres av fremmede stater.

USA og EU har advart Georgia og sagt at landets mulighet til bli med i EU eller Nato vil bli svekket dersom loven blir vedtatt.