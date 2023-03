FN: Britisk lovforslag innebærer et asylforbud

Fransk politi patruljerer strendene mot Den engelske kanal, i et forsøk på å hindre at migranter tar seg ulovlig over til Storbritannia. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et omstridt britisk lovforslag for å hindre ulovlig innvandring innebærer i praksis et forbud mot å søke asyl, sier FNs høykommissær for flyktninger.