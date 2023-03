Kim Jong-uns førstefødte skal være en gutt på 12 eller 13 år

Nord-Koreas leder (39) ser ut til å forberede sin rundt ti år gamle datter til å bli landets neste leder. Men hun er ikke eldst. Det var heller ikke han.

Sørkoreansk etterretning opplyser ifølge nyhetsbyrået Yonhap at Kim Jong-uns kone Ri Sol-ju skal ha tre barn.

Det skriver en rekke internasjonale medier tirsdag.

Dette er ikke nytt, men etterretningen bekrefter tidligere spekulasjoner, og gir flere detaljer enn tidligere.

Favorittdatter

Den siste tiden har datteren Kim Ju-ae, som skal være ni eller ti år gammel, vist seg sammen med sin far flere ganger, og det spekuleres heftig i at dette er et signal om at det er hun som er tiltenkt rollen som Kim-dynastiets neste leder.

Dette til tross for at datteren ikke er eldst, men mellomst. Ifølge sørkoreansk etterretning skal hun ha en bror, som er født i 2010, og dermed altså er 12 eller 13 år gammel. Det yngste barnet skal være født i 2017.

Kim Jong-un også utpekt uten å være eldst

Kim Jong-uns bestefar Kim Il Sung var den første lederen av det «moderne» Nord-Korea som ble opprettet på slutten av 1940-tallet. Da han døde i 1994 etter å ha regjert siden 1948 tok sønnen Kim Jong Il over som diktator.

Kim Jong Il utpekte sin sønn Kim Jong-un som sin etterfølger. Signalene om at han var utpekt kom, som med Kim Ju-ae, allerede mens han var barn. Heller ikke Kim Jong-un var eldst, han skal ha hatt minst to eldre brødre, kanskje tre, den ene av dem halvbroren Kim Jong-nam ble tatt av dage i Malaysia i 2017, 46 år gammel. I tillegg har han én eller to eldre søstre.

Hans yngre søster Kim Yo Jong (35) er en av lederens nærmeste rådgivere og hans mest betrodde talsperson.

Se video: Verdens mest brutale familiedynasti – millioner lever i frykt: