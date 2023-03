USAs forsvarsminister i Irak – lover fortsatt kamp mot IS

USAs forsvarsminister Lloyd Austin, her på en pressekonferanse i Tallinn i Estland i midten av februar. Les mer Lukk

NTB

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier under et besøk i Bagdad at kampen mot IS fortsetter, og at amerikanske styrker er villige til å bli værende i landet.