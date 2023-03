Ukraina sier de har identifisert soldat i drapsvideo

NTB

Ukrainske myndigheter mener de har identifisert soldaten som blir filmet mens han blir skutt og drept. Videoen av drapet har skapt sterke reaksjoner.

Soldaten ble tirsdag identifisert som Tymofij Mykolajovytsj Sjadura av det ukrainske militæret. I en melding på Telegram blir det oppgitt at han har vært savnet siden 3. februar.

Militæret understreker at opplysningene kun er foreløpige, og at soldatens identitet først kan bli bekreftet når levningene gis tilbake til Ukraina. De befinner seg nå i et område kontrollert av russiske styrker, ifølge meldingen.

I en tale mandag sa president Volodymyr Zelenskyj at videoen viser hvordan russiske styrker på brutalt vis dreper en ukrainsk soldat.

Utenriksminister Dmytro Kuleba har bedt Den internasjonale straffedomstolen om å etterforske opptaket.