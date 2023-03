NTB

En person som av belarusiske myndigheter omtales som «terrorist», er pågrepet sammen med over 20 medhjelpere, opplyser president Aleksandr Lukasjenko.

De pågrepne anklages for et sabotasjeforsøk mot en belarusisk flybase. Det hevdes også at de har samarbeidet med ukrainsk og amerikansk etterretning.

Meldingen ble tirsdag offentliggjort av det statskontrollerte belarusiske nyhetsbyrået Belta.