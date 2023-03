Belarus sier de har pågrepet fly-sabotører

NTB

Myndighetene i Belarus pågrep tirsdag medlemmer av det de beskriver som en ukrainsk «terroristgruppe» som samarbeidet med Ukraina om sabotasje av russisk fly.

Det statseide belarusiske nyhetsbyrået Belta siterer president Aleksandr Lukasjenko på opplysningen tirsdag formiddag. De pågrepne anklages for å ha samarbeidet med ukrainsk etterretningstjeneste om sabotasjeforsøk på en flyplass i Belarus.

Opposisjonelle aktivister i Belarus sa i februar at de hadde sprengt i stykker et avansert russisk militært overvåkingsfly i et droneangrep på en flybase i nærheten av hovedstaden Minsk. Myndighetene i både Russland og Belarus bestred påstanden.

Tirsdag sier Lukasjenko at angrepet på overvåkingsflyet bare førte til mindre skader, ifølge Belta.