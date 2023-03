Russland: Erobring av Bakhmut vil åpne for nye offensiver

Erobringen av Bakhmut øst i Ukraina vil åpne for at russiske styrker kan igangsette ytterligere militæroffensiver, ifølge Russlands forsvarsminister.

– Byen er et viktig forsvarssentrum for ukrainske styrker i Donbas. Å erobre den vil åpne for ytterligere offensive operasjoner dypt inn i forsvarslinjene til Ukrainas væpnede styrker, sa forsvarsminister Sergej Sjojgu under et TV-sendt møte med militære offiserer tirsdag.

Den ukrainske forsvarsledelsen har lovet at de vil fortsette å forsvare Bakhmut øst i Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj mandag kveld. Dersom russerne sikrer kontrollen over Bakhmut, vil det bli russernes første store seier på slagmarken på over et halvt år.

Ukrainske styrker har befestet sine stillinger vest for byen. Det skjer tilsynelatende for å forberede en mulig tilbaketrekning, men en beslutning om retrett er foreløpig ikke tatt.

Sergej Sjojgu sier ifølge russiske nyhetsbyråer tirsdag også at Vesten øker sine våpenleveranser til Ukraina, men at det ikke fører til noen kursendring på slagmarken.

