AP: Trump-vennlige Twitter-roboter angriper utfordrere og kritikere

Titusenvis av falske robotkontoer på Twitter brukes til å støtte Donald Trump og rakke ned på utfordrere og kritikere, melder AP. Det kan skape et falskt inntrykk av at ekspresidenten er mer populær enn det som faktisk er tilfellet. Foto: AP / NTB

NTB

Tusenvis av robotkontoer på Twitter hyller Donald Trump og angriper ekspresidentens kritikere og utfordrere, ifølge et israelsk teknologiselskap.

De siste elleve månedene har noen opprettet tusenvis, kanskje hundretusenvis av falske automatiserte Twitter-kontoer som støtter opp om Trump, skriver AP. Nyhetsbyrået har fått opplysningene om det såkalte botnettverket fra det israelske teknologiselskapet Cyabra, som har avdekket nettverket.

I tillegg til å hylle Trump, langer kontoene ut og latterliggjør kritikere både fra republikansk og demokratisk side. Også Nikki Haley – Trumps FN-ambassadør, som har erklært sitt kandidatur mot gamlesjefen – angripes av robotene. Florida-guvernør Ron DeSantis, som mange anser som en utfordrer til Trump, trekkes fram som en god visepresidentkandidat av robotene, som samtidig antyder at han ikke kan slå Trump.

– En konto kan si at «Biden ønsker å ta våpnene våre; Trump var den beste», mens en annen kan si at «6. januar var en løgn, og Trump er uskyldig». Men dette er ikke mennesker som uttaler seg. For demokratiets skyld vil jeg at folk skal vite at dette skjer, sier Jules Gross. Cyabra-ingeniøren var den første som ble oppmerksom på robotnettverket.

Trolig opprettet fra USA

Den som ligger bak nettverket antas å ønske å bli tungen på vektskålen når republikanske velgere gjør seg opp en mening om kandidatene fram mot neste års presidentvalg. Metoden som brukes, har også vært brukt av Russland for å påvirke den offentlige samtalen på Twitter og bruke plattformens algoritmer for å nå ut til flest mulig.

Det er ikke kjent hvem som har opprettet de mange falske kontoene, men Cyabras analytikere sier de trolig er opprettet fra USA. Egentlig er det snakk om tre nettverk med kontoer som ble masseopprettet i april, oktober og november i fjor.

Alle kontoene har både bilde og navn på personene de utgir seg for å være. Noen legger ut egne innlegg, gjerne som svar til ekte brukere, mens andre kontoer gjentar innhold fra ekte brukere, slik at det får større spredning.

Forsterker budskap

I vanlige nettdebatter er andelen falske kontoer som regel forholdsvis lav. Twitter sier rundt 5 prosent av deres daglige brukere er falske kontoer. Når Cyabras folk har sett på negative innlegg om konkrete Trump-kritikere, er andelen mye høyere. Så mye som tre firedeler av de negative innleggene om Haley ble sporet tilbake til falske kontoer.

De fleste slik roboter er ikke laget for å overbevise folk, men for å forsterke bestemte typer innhold slik at flere ser det, sier forsker og professor Samuel Woolley ved University of Texas. De kan blant få folk til å tro at en mening eller en kandidat er mer populær en de faktisk er. Flere roboter som støtter Trump, kan dermed gjøre at folk overvurderer hvor populær den tidligere presidenten er.

En talsperson fra Trumps valgkampapparat har foreløpig ikke svart på APs henvendelse om saken.