Ukrainske flygere i USA

NTB

To ukrainske militærflygere er i USA for å utvikle sin kompetanse, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Flygerne oppholder seg i Tucson i Arizona for å «gjøre seg kjent», sier en amerikansk militærkilde.

– Dette arrangementet bedrer vår mulighet til å hjelpe de ukrainske flygerne til å bli mer effektive piloter og gjør det mulig for oss å gi dem råd om hvordan de kan utvikle egne kapasiteter, sier kilden. Ifølge vedkommende skal ikke ukrainerne fly selv under oppholdet, men de skal delta i simulatortrening.

Søndag meldte CNN at de to flygerne skal evalueres for mulig trening på F-16. Så langt har imidlertid myndighetene i Washington sagt nei til å skaffe vestlige kampfly til veie for Ukraina, til tross for sterke ønsker om dette i Kyiv.

– Det er ikke noe nytt å melde når det gjelder spørsmålet om mulige F-16-leveranser til Ukraina, sier Pentagon-kilden til AFP.