Boris Johnson kritiseres for å foreslå at faren slås til ridder

NTB

Britenes tidligere statsminister Boris Johnson får kritikk fra Labour etter å ha foreslått at faren slås til ridder og bli Sir Stanley Johnson.

Avisen The Times skriver at Johnson har satt faren på listen over kandidater til å motta en offisiell heder for å markere slutten på Johnsons statsministerperiode. Listen skal inneholde en rekke støttespillere som foreslås adlet, noe som vil gi dem plass i Overhuset. Der har Johnsons lillebror Jo sittet siden 2020.

– Tanken på at Boris Johnson skal ha foreslått å la faren bli slått til ridder – du trenger bare å si det høyt for å høre hvor latterlig det er, sier Labour-leder Keir Starmer.

– Dette er klassisk fra en mann som Johnson. Jeg tror folk bare vil synes dette er opprørende, sier Starmer, som også lurer på hva Stanley Johnson har gjort for å fortjene en slik utmerkelse.

Starmer ble for øvrig selv slått til ridder i 2014 etter å ha ledet påtalemyndigheten i fem år.

Listen blir en politisk utfordring for statsminister Rishi Sunak. Han forsøker å holde seg inne med Johnsons støttespillere og må godkjenne forgjengerens kontroversielle forslag. En talsmann for Sunak kaller artikkelen i The Times spekulativ.