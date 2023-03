EU-eksperter til Hellas etter togulykke

Demonstranter holder ett minutts stillhet utenfor den greske nasjonalforsamlingen til minne om ofrene for togulykken. Foto: Giorgos Karahalis / AP / NTB

NTB

EU-eksperter reiser til Hellas for å bistå med jernbanesikkerheten etter den verste togulykken i landets historie. Samtidig fortsetter jernbaneansatte streiken.

Minst 57 mennesker omkom da et passasjertog på vei fra Aten til Thessaloniki frontkolliderte med et godstog sent tirsdag kveld. Toget hadde rundt 350 passasjerer, mange av dem studenter.

Ulykken har ført til at greske jernbanearbeidere har gått til streik, og mandag fortsatte den på femte dagen.

Samtidig har statsminister Kyriakos Mitsotakis bedt landets høyesterett gi topp prioritet til rettsprosessen etter ulykken.

– Det greske folket ønsker en umiddelbar og grundig klargjøring av forbrytelsene som er knyttet til denne tragiske ulykken, står det i et brev fra Mitsotakis til høyesterett.

EU-eksperter

Det er også klart at EU-kommisjonen sender jernbaneeksperter til Hellas for å bistå greske myndigheter.

– Jernbanesikkerhet er ytterst viktig, skriver EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter etter et møte med Mitsotakis mandag.

De siste dagene har det vært store demonstrasjoner mot regjeringen, som anklages for ikke å ha tatt jernbanesikkerheten på alvor.

Avhør med stasjonsmester

Samtidig sitter stasjonsmesteren i Larissa bak lås og slå, anklaget for uaktsomt drap. Søndag satt han i avhør i over sju timer, ifølge forsvareren hans.

Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han en fengselsstraff på ti år eller mer. I verste fall kan han bli dømt til livsvarig fengsel.

Stasjonsmesteren skal ha innrømmet at en bryter sto i feil stilling slik at de to togene endte opp med å kjøre på samme spor før de krasjet front mot front i høy hastighet.

Mandag ble de siste restene av togvraket fjernet fra ulykkesstedet, som ligger cirka 37 mil nord for Aten. Tolv personer er fortsatt innlagt på sykehus, og for fem av dem er tilstanden alvorlig.