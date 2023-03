Tikhanovskaja dømt til 15 års fengsel in absentia i Belarus

Svetlana Tikhanovskaja deltok under fredsprisutdelingen i desember i fjor. Her snakker hun med statsminister Jonas Gahr Støre når de ankommer banketten på Grand Hotell.

NTB

Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er dømt til 15 års fengsel for høyforræderi i hjemlandet, melder det belarusiske nyhetsbyrået Belta.

Tikhanovskaja (40) har de siste årene levd i eksil i Polen og Litauen.

– I dag tenker jeg ikke på min egen dom. Jeg tenker på de tusener av uskyldige som er fengslet og dømt til virkelige fengselsstraffer. Jeg vil ikke stanse før hver og en av dem er løslatt, skriver Tikhanovskaja i sosiale medier etter at dommen falt mandag.

Rettssaken mot opposisjonslederen ble innledet i midten av januar, men uten at hun selv var til stede ettersom hun lever i eksil. Nå er hun dømt for høyforræderi og for å ville tilrane seg makten i landet.

Dommen falt få dager etter at fredsprisvinner Ales Bjaljatski ble dømt til ti års fengsel for å ha smuglet penger inn i Belarus og for å ha finansiert demonstrasjoner. Dommen har ført til sterke internasjonale reaksjoner, også i Norge.

Overtok for ektemannen

Tikhanovskaja overtok rollen som opposisjonsleder etter at ektemannen hennes, Sergej Tikhanovskij, ble fengslet før valget i Belarus i 2020. Han ble året etter dømt til 18 års fengsel.

Etter valget påberopte Tikhanovskaja seg seieren selv om president Aleksandr Lukasjenko sto igjen som den offisielle vinneren. Han har ledet landet med hard hånd i over 28 år.

Presidentvalget i 2020 førte til en massiv protestbølge i Belarus, som ofte blir kalt Europas siste diktatur. Flere opposisjonspolitikere ble pågrepet, mens blant andre Tikhanovskaja flyktet til utlandet.

– En farse

Fra sin eksiltilværelse har hun rettet hard kritikk mot Lukasjenko og oppfordret til sanksjoner mot regimet.

Samme dag som rettssaken mot henne ble innledet, anklaget hun Lukasjenko for å bruke domstolene til å hevne seg på opposisjonen. Hun kalte også rettssaken for en farse.

– Disse rettssakene er ikke rettssaker i det hele tatt, det er en farse, og det har ingenting å gjøre med rettferdighet, har hun uttalt til nyhetsbyrået AFP.