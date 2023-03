Ukraina melder at de har skutt ned 13 russiske droner

En ødelagt bil i Horenka i utkanten av Kyiv. Natt til mandag ble det meldt om nye russiske luftangrep mot Kyiv-området, men uten at det er meldt om skader. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB

Det ukrainske luftforsvaret melder at de skjøt ned 13 angrepsdroner natt til mandag. Samtidig har flyalarmen gått i store deler av landet.

Luftforsvaret skriver på Telegram at russiske styrker har skutt 15 iranskproduserte droner fra Brjansk-regionen nordøst for Kyiv, og at 13 av dem ble skutt ned.

Ifølge lederen for Kyivs militære administrasjon, Sergij Popko, var de rettet mot Kyiv, men ingen av dem skal ha truffet infrastruktur eller forårsaket personskader.

Det blir også meldt at flyalarmen gikk i flere timer i Kyiv mandag morgen.

Ukrainas evne til å forsvare seg mot russiske luftangrep er blitt bedre etter at landet mottok ny luftforsvarssystemer fra vestlige land, deriblant fra USA, Storbritannia og Norge.