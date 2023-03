Anders Tegnell: – Kritikken var overdrevet

Sveriges tidligere statsepidemiolog Anders Tegnell var mye omdiskutert under coronapandemien.

Sveriges tidligere statsepidemiolog slår tilbake mot kritikerne.

Anders Tegnell (66) var et hett navn under coronapandemien. Den tidligere statsepidemiologen høstet mye kritikk for Sveriges strategi.

I et ferskt intervju med Svenska Dagbladet sier Tegnell følgende om den voldsomme kritikken:

– Man må ta kritikken på alvor, men jeg synes den var overdrevet. Jeg tror ikke det hadde gjort noen stor forskjell for smittespredningen om vi for eksempel hadde vært raskere med å begrense antall tilskuere på store arrangementer, sier Tegnell til Svenska Dagbladet, gjengitt av Expressen.

Lav overdødelighet sammenlignet med resten av Europa

Den svenske coronastrategien var i stor grad basert på frivillighet, med fokus på råd og anbefalinger til befolkningen. Dette la opp til en større grad av personlig frihet for innbyggerne i Sverige enn i andre land.

Fra 2020 til 2022 hadde Sverige overdødelighet på 4,4 prosent, ifølge tall fra statistikkmyndigheten SCB. Det er lavest i Europa. I samme statistikk kommer Norge nest best ut, med en overdødlighet på 5,0 prosent.

I 2022 alene hadde Norge overdødelighet på syv prosent, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det man må huske er at det faktisk er mange mennesker som har dødd under pandemien. Selvfølgelig er det forderlige på mange måter, ikke minst for pårørende og andre som har vært rammet. Dermed må man være litt ydmyk overfor slike tall, sier Tegnell.

Fikk WHO-jobb – så kom kontrabeskjeden

I mars i fjor ble det kjent at Tegnell slutter som Sveriges statsepidemiolog. Tegnell hadde da fått en toppjobb Verdens helseorganisasjon som seniorekspert.

Men en måned senere kom kontrabeskjeden. Tegnell fikk ikke jobben likevel.

– Etter en prosess i WHO har det vist seg at det ikke har vært mulig å komme til enighet. Anders Tegnell skal i stedet jobbe med internasjonale forpliktelser ved Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige, skrev FHM i en pressemelding.

Tegnell jobber dermed fortsatt i Folkhälsomyndigheten, nå som seniorekspert.