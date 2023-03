Antallet viltpåkjørsler stupte etter at det ble satt opp en gigantisk ferist

Over 13.000 elg og rådyr ble meldt påkjørt i 2022, viser tall fra Hjorteviltregisteret.

NTB

På E6 i Stange har omtrent 25 dyr blitt påkjørt hver sesong. I fjor ble det ble satt opp en ferist på 4x12 meter, og kun ett dyr har gått ut i veien siden.

Feiefristen i Stange er en del av et større prosjekt for å skape tryggere kjøreforhold på strekningen. Prosjektleder i Statens vegvesen Bjørn Inge tror at det kan bli aktuelt å ta i bruk løsningen andre steder også etter suksessen, skriver NRK.

– Alle ulykker vi kan unngå med viltpåkjørsler er en god investering, sier Holter.

Over 13.000 elg og rådyr ble meldt påkjørt i 2022, viser tall fra Hjorteviltregisteret.

– Når folk kommer kjørende i 110 kilometer i timen, og det plutselig hopper noe helt uventet ut i veien, så kan det få katastrofale følger, sier leder i viltnemnda John Terje Johansen.

Johansen sier at en store feristen har fungert overraskende bra.