Sør-Korea håper å løse kompensasjons-strid med Japan

Sør-Koreas utenriksminister Park Jin la mandag fram en plan for hvordan ofre for japansk tvangsarbeid under andre verdenskrig skal kompenseres. Foto: Kim Hong-Ji / AP / NTB

NTB

Regjeringen i Sør-Korea ønsker at sørkoreanske selskaper skal kompensere personer som ble tvunget til å jobbe under Japans okkupasjon fram til 1945.

Planen er at pengene skal komme fra selskaper som dro nytte av en erstatningsavtale som Sør-Korea og Japan inngikk i 1965.

Bakgrunnen for den nye planen er et mål om «framtidsrettede relasjoner» mellom landene, ifølge Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

– Vi setter pris på dette som et skritt som gjenoppretter sunne relasjoner mellom Japan og Sør-Korea, sier den japanske utenriksministeren Yoshimasa Hayashi.

Ønsket om et bedre forhold er trolig knyttet til den økende militære trusselen fra Nord-Korea.

Tvangsarbeid og sexslaver

Strid om kompensasjon til ofre for tvangsarbeid har lenge bidratt til å forsure forholdet mellom Japan og Sør-Korea.

Japan okkuperte Koreahalvøya mellom 1910 og 1945. I løpet av denne perioden ble 780.000 koreanere tvunget til å jobbe for okkupanten, ifølge sørkoreanske tall. I tillegg ble koreanske kvinner brukt som sexslaver av japanske soldater.

I 2018 kom Sør-Koreas høyesterett med en kjennelse der to japanske selskaper, Mitsubishi og Nippon Steel, fikk ordre om å kompensere ofre for tvangsarbeid og deres etterlatte.

Regjeringen i Japan mener imidlertid at avtalen fra 1965 satte sluttstrek for alle krav om erstatning for tvangsarbeid. Avtalen omfattet økonomisk støtte til sørkoreanske selskaper.

Ros fra USA

Flere av disse selskapene har vokst kraftig siden 1965, og et av dem er stål-giganten POSCO.

Planen til Sør-Koreas regjering er at selskapene nå kan bidra med penger til et fond som skal gi kompensasjon til de gjenlevende ofrene for tvangsarbeid.

Sør-Koreas utenriksminister sier han håper Japan responderer med en unnskyldning til ofrene og frivillige bidrag fra japanske selskaper til kompensasjons-fondet.

USAs utenriksminister Antony Blinken roser den nye planen og forsøket på å bedre forholdet mellom to av USAs nærmeste allierte.

Men representanter for ofrene for tvangsarbeid er kritiske. De ønsker nye erstatningsutbetalinger fra Japan og viser til høyesterettsdommen fra 2018.