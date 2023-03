Amnesty ber FN-land handle i møte med Taliban

NTB

Amnesty International ber FN-land vise mer handlekraft i møte med den forverrede menneskerettssituasjonen i Afghanistan etter at Taliban-regimet kom til makten.

– Menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan forverres stadig, og Talibans nådeløse overgrep fortsetter hver eneste dag, sier generalsekretær Agnès Callamard i Amnesty.

De ytterliggående islamistene vendte tilbake til makten i august 2021, da vestlige styrker gjorde alvor av de lenge utsatte planene om å trekke seg ut. Taliban hadde forrige gang makten i landet fra 1996 til den ble styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

Siden har bevegelsen begrenset kvinners rettigheter, blant annet retten til å gå på skole. Flere rettighetsforkjempere, akademikere og aktivister er blitt pågrepet for åpent å kritisere regimet, ifølge Amnesty.

FN har gjentatte ganger advart om at Afghanistan står på randen av verdens verste humanitære krise etter at Taliban tok over makten, og landets 38 millioner mennesker trues av sult.

– Det er på tide at det internasjonale samfunnet følger opp de gjentatte offentlige uttalelsene sine og viser konkret handling, sier Callamard.