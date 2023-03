Biden talte i Selma på markeringen av «Bloody Sunday»

USAs president Joe Biden holdt en tale på Edmund Pettus-broen i sørstatsbyen Selma søndag. Foto: Julie Bennett / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden var søndag i byen Selma for å markere at det er 58 år siden borgerrettighetsdemonstrasjonen som endte i et blodig angrep fra politiet.