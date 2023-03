Statsminister Kallas blir sittende i Estland

Statsminister Kaja Kallas var en av mange velgere i Estland som stemte via internett. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

NTB

Statsminister Kaja Kallas' Reformparti ble klart størst i søndagens parlamentsvalg i Estland. Over halvparten av velgere stemte digitalt.

Kallas og Reformpartiet har 31,2 prosent oppslutning når nesten alle stemmene er talt opp sent søndag kveld.

Kallas' sentrum-høyreparti får dermed 38 av 101 mandater i nasjonalforsamlingen, viser den estiske valgmyndighetens oversikt.

For å beholde makten må Reformpartiet igjen måtte danne en koalisjon med ett eller flere av partiene i nasjonalforsamlingen.

Hvem det blir, er uklart, men Reformpartiet og flere andre har utelukket et samarbeid med høyrepopulistiske EKRE.

Tilbakegang for EKRE

Oversikten, som inkluderer samtlige stemmer avgitt på internett, viser en framgang for Reformpartiet på 3 prosentpoeng.

EKRE ligger derimot an til en liten tilbakegang til rundt 16 prosents oppslutning, men blir nest størst med 17 mandater, ifølge oversikten.

Senterpartiet, som tradisjonelt har vært et av de to store i estisk politikk, faller med nærmere 9 prosentpoeng til 14,5 prosent.

Ukraina-spørsmålet dominerer

Liberale Estland 200 ser ut til å gjøre et brakvalg og går fra 4,4 til 13,7 prosent, mens det er tilbakegang for kristenkonservative Fedrelandspartiet. Sosialdemokratene ligger på sin side om lag på det jevne, med rundt 9,4 prosent.

Kallas har markert seg som en av Europas fremste støttespillere for Ukraina, mens EKRE vil kutte våpenstøtten til landet og slutte å ta imot ukrainske flyktninger.

EKREs leder Martin Helme anklager også Kallas' regjering for økonomisk vanstyre. Estland hadde i fjor en inflasjon på 18,6 prosent, blant de høyeste i EU.

Senterpartiet er tradisjonelt partiet til den russisktalende minoriteten, som utgjør en firedel av befolkningen. Partiet har støttet regjeringens linje i Ukraina-spørsmålet, men har tapt velgere på det.

Tidlig ute med digital stemming

Da valglokalene stengte søndag kveld, viste foreløpige tall fra Estlands statlige kringkaster ERR viser at over 614.000 personer stemte, og det var en samlet valgoppslutning på 63,7 prosent. Av disse stemte 313.514 via internett, og det er en klar rekord.

Blant dem som stemte digitalt, var både president Alar Karis og Kallas selv, skriver nyhetsbyrået DPA.

Estland var første land i verden som tillot stemmegivning via internett i politiske valg i 2015. Konseptet er svært kontroversielt i mange land fordi det er bekymring for hvordan valgsikkerheten blir ivaretatt.

Estiske velgere kunne også forhåndsstemme digitalt, men deretter stemme fysisk på valgdagen om de hadde ombestemt seg – da ble nemlig den digitale stemmen annullert.