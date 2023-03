Kina la fram vekstmål på 5 prosent ved åpningen av Folkekongressen

NTB

Regjeringen i Kina går inn for et mål om rundt 5 prosents vekst i bruttonasjonalproduktet i 2023. De øker også forsvarsbudsjettet som ventet.

Vekstmålet, som er det laveste satt på flere tiår, kommer fram av en rapport som er offentliggjort i anledning det årlige møtet i Folkekongressen. Møtet ble innledet natt til søndag norsk tid.

Kinas økonomi vokste 3 prosent i 2022, noe som var betraktelig lavere enn målet om vekst på 5,5 prosent og utgjorde den laveste veksttakten på nesten et halvt århundre.

Folkekongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling. Den består av rundt 3.000 representanter som velges for fem år av gangen.

Øker forsvarsbudsjettet

Det var på forhånd ventet at Kina kom til å øke forsvarsbudsjettet, noe det har gjort 27 år på rad.

Økningen for 2023 skal være på 7,2 prosent. Det er nesten den samme økningen som ble varslet for i fjor, på 7,1 prosent.

Myndighetene i Kina vil bruke 1,55 tusen milliarder yuan (tilsvarende omtrent 2,3 tusen milliarder kroner) på forsvar i 2023, ifølge en rapport publisert av finansdepartementet i forbindelse med Folkekongress-møtet.

Gjenforening

Under åpningen av Folkekongressen sa statsminister Li Keqiang at regjeringen bør fremme en «fredelig gjenforening» med Taiwan, men også ta resolutte skritt for å motsette seg Taiwans uavhengighet.

Kina anser den demokratisk styrte øya Taiwan som sitt territorium. De siste tre årene har Kina økt sin militære aktivitet nær øya, og reagerer på det de kaller et samarbeid mellom Taiwan og USA.

– Vi bør fremme en fredelig utvikling av forbindelser over Taiwanstredet og fremme prosessen med en fredelig gjenforening med Kina, sa Li.