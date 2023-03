Flere døde hvaler funnet på amerikanske strender – nettshopping får deler av skylden

En død knølhval på Lido Beach i New York i januar.

Over tjue døde hvaler har strandet på den amerikanske østkysten de siste månedene. Klimaendringer, nettshopping og skipstrafikk får skylden for dødsfallene.

Siden begynnelsen av desember i fjor har 23 døde hvaler skylt opp på land langs den amerikanske østkysten. Det viser tall fra den amerikanske etaten Den nasjonale hav- og atmosfæreadministrasjonen (NOAA), skriver New York Times og Insider.

Blant de døde hvalene er det flere som er av truede arter, deriblant knølhval, vågehval og nordkaper.

Hvaldøden skyldes en samling av ulike faktorer, både miljømessige og menneskelige.

– Kan føre til økt interaksjon med mennesker

PR-direktør Lauren Gaches i NOAA opplyser at klimaendringer er en av flere årsaker til at hvalene ender opp døde på amerikanske strender. Når havet varmes opp flytter fisken hvalene spiser seg nærmere land. Da følger hvalen etter.

– Vi ser at mange arter tilpasser seg ved å flytte inn i nye områder der forholdene er mer gunstige. Endringen påvirker større arter som er avhengige av byttedyrene. Dette kan føre til økt interaksjon med mennesker ettersom noen hvaler beveger seg nærmere kystnære habitater, sier Gaches til Insider.

Som Gaches sier øker risikoen for å komme i kontakt med mennesker om hvalen følger etter byttedyrene som oppholder seg nærmere land, men det er særlig én menneskelig aktivitet som utgjør en fare for hvalen, og den faren har økt de siste tre årene.

Nettshopping

Siden coronapandemien inntraff i 2020 har nettshopping økt i USA og flere andre land. Økt handel fører til at lasteskipene som frakter varene blir tyngre og flere. Skipene utgjør en fare for hvalen, særlig når hvalen oppholder seg nærmere land.

I fjor meldte Havnevesenet i New York og New Jersey om en økning på 27 prosent av volumet varer havnene mottar, sammenlignet med volumet havnene mottok i 2019, skriver Insider.

NOAA har foreslått fartsgrenser for skipene som seiler inn mot havnene på den amerikanske østkysten, noe som kan gi hvaler tid til å bevege seg bort fra møtende skip.

For hval kan kollisjoner med skip forårsake indre blødninger. Samtidig kan skipspropellene gi hvalene dype kutt. Det var tydelig at to av de døde hvalene som skylte opp på land langs den amerikanske Atlanterhavskysten hadde blitt truffet av skip.