Iran og IAEA enige om å gjenoppta atominspeksjoner

NTB

Iran vil la internasjonale inspektører gjenoppta besøkene på iranske atomanlegg. Det er klart etter et møte mellom Iran og IAEA.

Detaljer om inspeksjonene gjenstår å bli avklart, står det i en felles uttalelse fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Irans atomenergiorganisasjon (AEOI) som ble lagt fram lørdag.

– Vi er blitt enige om tilgang til informasjon og steder, sier IAEA-sjefen Rafael Grossi på en pressekonferanse i Teheran lørdag kveld. Han legger til at tekniske møter med iranerne vil starte veldig snart.

Overvåkingskameraer

Ifølge Grossi skal det blant annet bli 50 prosent flere inspeksjoner ved det underjordiske anrikingsanlegget Fordow utenfor byen Qom nordvest i Iran. Grossi sier videre at overvåkingsutstyr vil bli installert på en rekke steder, mens andre steder skal overvåkingskameraer som har vært frakoblet, kobles på igjen.

Team fra atomenergibyrået vil være på plass i Iran om få dager, sier IAEA-sjefen videre.

Grossi er i disse dager i Iran der han blant annet har hatt samtaler med Irans president Ebrahim Raisi.

Tidligere på lørdagen sa han at samtalene med iranske ledere har vært preget av «ærlighet og samarbeid», noe som gir håp om at atomavtalen fra 2015 kan gjenopplivet.

Økt anriking

Under en inspeksjon ved Fordow-anlegget ble det nylig funnet uranpartikler som var anriket til 83,7 prosent, rett under 90 prosent som blir ansett for å være nødvendig til bruk i atomvåpen.

Iran fastholder at de ikke anriker uran til mer enn 60 prosent, og at partikkelen som ble funnet derfor var et utilsiktet biprodukt av denne prosessen.

Dette er en forklaring IAEA etter Grossis samtaler med iranerne tilsynelatende fester lit til.

Høyanriket

Etter at daværende president Donald Trump i 2018 trakk USA fra atomavtalen med Iran, svarte landet blant annet med å trappe opp anrikingen av uran. Siden april 2021 har landet ifølge IAEA også produsert høyanriket uran.

Ifølge eksperter trengs minst 250 kilo høyanriket uran for å kunne lage atomvåpen, dersom Iran skulle bestemme seg for å gjøre dette.

Iran nekter for at landet utvikler atomvåpen, eller at de har noe ønske om å gjøre det. IAEA har heller ikke funnet tegn som tyder på et slikt aktivt atomvåpenprogram i Iran.