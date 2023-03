Natos øverstkommanderende i Europa: 1.800 russiske offiserer drept og såret

Russlands tap av egne soldater fortsetter med uforminsket styrke. Selv om Putin mobiliserer, er spørsmålet hvor svekket russerne er etter ett års krig.

Ifølge den ukrainske generalstab har Russland hittil mistet til sammen 152.190 soldater siden invasjonen startet. Bare i løpet av siste døgnet skal minst 800 russiske soldater ha falt i Putins angrepskrig.

I tillegg til enorme tap av personell, er de materielle tapene også formidable, skriver Kyiv Independent. Tapene inkluderer 3.409 stridsvogner, 6.683 pansrede kampvogner, 5.289 kjøretøyer og drivstofftanker, 2.414 artillerisystemer, 487 rakettsystemer med flere utskytninger, 247 luftvernsystemer, 302 fly, 289 helikoptre, 2.061 8 droner.

– Omfanget av denne krigen er utrolig

I et intervju med tyske Der Spiegel kommer øverstkommanderende for Nato-allierte Europa, general Christopher Cavoli, med nye tall om alliansen anslag over Russlands tap på slagmarken.

– Omfanget av denne krigen er utrolig. Russland har så langt mistet mer enn 2.000 stridsvogner. Mer enn 200.000 russiske soldater og over 1.800 offiserer er drept eller såret, sier Cavoli.

Det er tidligere rapportert om at minst ti generaler har mistet livet i kampene.

General Christopher Cavoli var nylig æresgjest ved det tradisjonelle Matthiae-måltidet i Hamburg rådhus. Øverst på dagsorden sto den brutale angrepskrigen mot Ukraina.

– En krig vinnes av de som kan produsere raskest

Han manet Nato-land til å stå sammen og holde fokus på eget forsvar og våpenstøtte til Ukraina.

– Når det blir tøft for Nato må «hard power» være et argument. Hvis den andre kommer med en stridsvogn, bør du ha en stridsvogn også. En lærdom fra den kalde krigen er at det er våpenpresisjon som teller. I tillegg er produksjonskapasiteten til forsvarsindustrien viktig. En krig vinnes av de som kan produsere raskest, understreker general Christopher Cavoli under sitt Tysklands-besøk.

Russerne avfyrer mer enn 23.000 artillerigranater per dag

Han viser til at den russiske hæren i gjennomsnitt avfyrer mer enn 23.000 artillerigranater per dag. Dette er likevel mindre enn i krigens første måneder, noe som henger sammen med at Russland er i ferd med å tømme sine ammunisjonslagre og derfor må spare på kruttet.

Den russiske slagkraften er nå konsentrert i Øst-Ukraina spesielt rundt Bakhmut, hvor Russland i syv måneder har forsøkt å bryte gjennom det ukrainske forsvaret, men uten å lykkes.

Trygler om mer ammunisjon fra EU og Nato



Nå ser det ut til at Ukraina kan være i ferd med å gjennomføre en kontrollert tilbaketrekning. Igjen på slagmarken ligger titusenvis av døde soldater på begge sider.

Russland har gått på betydelige tap, og militære eksperter mener kampene om Bakhmut har kostet Russland svært dyrt. Dette kan ha vært en bevisst strategi for å svekke russernes militære evner.

– Kostnaden av operasjonen ved å miste så mange soldater og bruke så mye ammunisjon, overskygger den strategiske nytten ved å ta denne byen, sier professor ved Krigsskolen, Njord Wegge, til TV 2. Han mener Bakhmut har større symbolsk enn militærstrategisk betydning.

Ber EU om forsterkninger



Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov ber EU sende 250.000 artillerigranater i måneden for å kunne stå imot den russiske krigsmaskinen skriver Ukrainska Pravda.

I et brev til sine kolleger i de 27 medlemslandene skriver Reznikov at de ukrainske væpnede styrker bare skyter en femtedel av det de kunne ha avfyrt på grunn av mangel på forsyninger.

