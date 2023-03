Russiske styrker fester grepet rundt Bakhmut

NTB

Russiske styrker fester grepet om byen Bakhmut, og de gjenværende ukrainske styrkene der er hardt presset, ifølge britisk etterretning.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementets daglige etterretningsoppdatering på Twitter har soldater fra den russiske Wagner-gruppen rykket ytterligere fram i forstedene nord i Bakhmut.

To strategiske bruer er også sprengt, noe som har gjort det stadig vanskeligere for ukrainske styrker å få inn forsyninger og forsterkninger, heter det videre.

Samtidig blir situasjonen stadig vanskeligere for de få sivile som er igjen i byen. Ukrainske styrker forsøker å hjelpe folk til å flykte fra byen.

Lørdag ble en kvinne drept og to menn alvorlig såret i et granatangrep idet de forsøkte å kryssen en midlertidig bru som var satt opp i utkanten av byen.

En ukrainsk militærtalsmann som vil være anonym av sikkerhetshensyn, sier til nyhetsbyrået AP lørdag ettermiddag at det nå er for farlig for sivile å ta seg ut av Bakhmut i bil og at folk må gå til fots i stedet.

Fredag hevdet Jevgenij Prigozjin, leder for den beryktede russiske leiesoldatgruppen Wagner, at Bakhmut så å si er helt omringet av russiske styrker.

Det har ikke vært mulig å få verifisert opplysningene.

Prigozjins styrker har i månedsvis ledet angrepet mot den østukrainske industribyen, som russerne ser på som et springbrett til større byer som Kramatorsk og Slavjansk.