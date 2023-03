NTB

Kinas forsvarsbudsjett fortsetter å øke, men det er snakk om nødvendig modernisering som ikke utgjør en trussel mot noen, sier en talsmann for Folkekongressen.

Søndag innledes det årlige møtet i Folkekongressen der budsjett og vekstmål blir tema. Under fjorårets kongress kunngjorde regjeringen at det skulle brukes drøyt 2.380 milliarder kroner på forsvaret, en økning på 7,1 prosent fra året før.

Det kinesiske forsvarsbudsjettet har økt 27 år på rad, men utgjør fortsatt bare drøyt 20 prosent av USAs forsvarsbudsjett.

Størrelsen på det kommende forsvarsbudsjettet vil først bli kjent søndag, men en talsmann for Folkekongressen betegner det som «moderat» og «fornuftig».

– Moderniseringen av Kinas forsvar vil ikke utgjøre en trussel mot noe land, sier Wang Chao.

Ifølge ham har andelen av Kinas BNP som har gått til forsvaret, stort sett vært uendret i mange år.

Folkekongressen er formelt sett Kinas øverste statsorgan og lovgivende forsamling. Den består av rundt 3.000 representanter som velges for fem år av gangen.

Hvert femte år velger forsamlingen Kinas president, visepresident og statsminister.

Under Kommunistpartiets partikongress i oktober i fjor ble president Xi Jinping gjenvalgt til partileder for en tredje femårsperiode, og det ligger derfor i kortene at han også blir gjenvalgt som president under Folkekongressen i år.

Xi har vært president siden 2013.