Minst 15 døde i brann i drivstofflager i Indonesia

NTB

Minst 15 mennesker mistet livet i en brann i et drivstofflager i Indonesias hovedstad Jakarta fredag.

I tillegg er minst 16 personer fremdeles savnet etter brannen, opplyser Røde Kors i Indonesia. Ifølge brannvesenet er minst to av de omkomne barn. Rundt 50 personer skadd, hvorav de fleste har brannskader.

Dødstallet ble først meldt å være 17, men ble siden nedjustert til 15 da myndighetene fant at noen av ofrene hadde blitt talt to ganger.

Brannen brøt ut i drivstofflageret, som eies av det statlige olje- og gasselskapet Pertamina, like etter klokken 20 lokal tid.

Drivstofflageret ligger i et tettbefolket område i Jakarta, og brannen spredte seg raskt til nærliggende hus. Øyevitner forteller også at det var flere eksplosjoner i lageret.

Innbyggerne i området har blitt evakuert til nærliggende moskeer, opplyser lokale myndigheter.

Brannen ble slukket etter et par timer som følge av innsatsen til minst 260 brannbetjenter og 52 brannbiler. En foreløpig undersøkelse viser at brannen brøt ut da en rørledning sprakk som følge av kraftig regn eller et lynnedslag.