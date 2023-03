Florida: Mann døde av hjernespisende amøbe

En mann fra Charlotte County i Florida døde etter å ha blitt infisert med den sjeldne hjernespisende amøben Naegleria fowleri.

I slutten av februar gikk helsedepartementet i Charlotte County ut med en pressemelding hvor de opplyste innbyggerne om amøbe-tilfellet.

Torsdag denne uken bekreftet helsedepartementet at mannen døde av infeksjonen.

Ifølge helsedepartementet skal infeksjonen trolig ha oppstått etter mannen brukte vann fra springen til å rense nesen, skriver CNN.

Tar seg inn gjennom nesen

Naegleria fowleri, også kjent som hjernespisende amøbe, er en encellet organisme som lever i varmt ferskvann, som innsjøer, elver eller varme kilder.

Vanligvis tar amøben seg inn i neseborene og videre inn i hjernen gjennom luktelappen. Dette skjer vanligvis når en person svømmer i infisert vann.

En infeksjon kan forårsake primær amøbemeningoencefalitt (PAM).

PAM er en alvorlig hjernebetennelse og har en dødelighet på omtrent 95 prosent, skriver FHI.

Symptomene er ofte hodepine, feber, svimmelhet, tap av balanse, desorientering, anfall og stiv nakke.

Ifølge helsedepartementet i Charlotte County er det ikke mulig å bli infisert dersom man drikker vann fra springen, men de anbefalte at folk brukte destillert eller sterilt vann til å rense nesen.

Svært dødelig

Sykdomstilfeller av Naegleria fowleri er svært sjeldne. Ifølge US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) blir rundt tre personer i USA infisert hvert år. Infeksjonene er som oftest dødelig.

Fra 1962 til 2021 har kun fire av 154 mennesker i USA overlevd en infeksjon fra den hjernespisende amøben, ifølge CDC.

De siste fire årene har det blitt registrert tre dødsfall knyttet til Naegleria Fowleri i USA hvert år.

Enn så lenge er ikke den hjernespisende amøben dokumentert eller påvist i Norge.