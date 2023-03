Den belgiske kvinnen drepte sine fem barn – nå er hun død

Den drapsdømte belgiske kvinnen Genevieve Lhermitte døde tirsdag.

I 2007 drepte den belgiske kvinnen Genevieve Lhermitte sin sønn og sine fire døtre i byen Nivelles i Belgia. Barna var mellom tre og 14 år gamle.

Drapene skjedde da barnas far var på en jobbrelatert reise.

Lhermitte ble dømt til livstid i fengsel i 2008, men ble overført til et psykiatrisk sykehus i 2019. Tirsdag døde Lhermitte som følge av aktiv dødshjelp. Hun ble 56 år gammel.

Aktiv dødshjelp i Belgia

Den belgiske loven tillater aktiv dødshjelp ved «uutholdelige» psykiske og fysiske lidelser som ikke kan helbredes.

For at en person skal kunne motta aktiv dødshjelp i Belgia stilles det en rekke krav, deriblant må vedkommende være bevisst i sin beslutning og kunne uttrykke sitt ønske på en godt begrunnet måte, skriver BBC.

Lhermittes advokat opplyser at hun etter prosedyre ble vurdert fra flere hold før ønsket om aktiv dødshjelp ble innvilget

– Det er denne spesifikke prosedyren Lhermitte fulgte, opplyser advokaten ifølge den britiske kringkasteren.

2966 mennesker døde som følge av aktiv dødshjelp i Belgia i 2022.

Sjokkerte Belgia

Drapene som fant sted i 2007, og den påfølgende rettssaken i 2008, sjokkerte den belgiske befolkningen.

Under rettssaken hevdet Lhermittes advokater at hun var psykisk syk og ikke burde sendes i fengsel. Til tross for dette fant juryen henne skyldig i overlagt drap og dømte henne til livstid i fengsel.

I 2010 rettet Lhermitte et søksmål mot en av hennes tidligere psykiatere. Hun krevde opptil tre millioner euro fra psykiateren, som hun mente burde ha klart å forhindre drapene.

Lhermitte trakk søksmålet i 2020.