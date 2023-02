Store problemer for russisk stridsvognproduksjon

En russisk stridsvogn av typen T-90 under en oppvisning i Russland i 2017.

Russland har bare én stridsvognfabrikk, og den kan produsere rundt 20 stridsvogner i måneden. Det er ikke nok for den russiske krigsmaskinen.

Ifølge The Economist er det kun én fabrikk som produserer stridsvogner for det russiske militæret. I motsetning til 1940-tallet da Sovjetunionen kunne produsere tusen stridsvogner i måneden, er det kun 20 stridsvogner som ruller ut av den ene UralVagonZavod-fabrikken i måneden. Samtidig var stridsvognene fra 1940-tallet ikke like avanserte som i dag, noe som gjorde produksjonen enklere.

Dagens produksjonen er ikke stor nok for den russiske hæren som for øyeblikket kjemper en blodig kamp på slagmarken i Ukraina. Det skriver Insider som siterer The Economist.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Oryx: Mister 150 stridsvogner per måned

Ifølge analytikerbloggen Oryx mister Russland i snitt rundt 150 stridsvogner i Ukraina i måneden. Totalt har Oryx dokumentert Nesten 1800 russiske stridsvogntap siden landet invaderte Ukraina for litt over et år siden.

Stridsvognene har blitt ødelagt i kamp, tatt av fienden, eller forlatt på slagmarken.

Oryx samler opplysninger om kampene i Ukraina ut fra bilder og andre åpne kilder. Analytikergruppen stiller en rekke krav til beviser for å kunne erklære et kjøretøy eller våpensystem ødelagt. Gruppen opplyser selv at de er nøye på å ikke telle samme stridsvogn to eller flere ganger.

Se video: Ukraina hevder å ha ødelagt russisk skrekkvåpen

Your browser doesn't support HTML5 video. Video: Ukraina hevder å ha ødelagt russisk skrekkvåpen Les mer Lukk

Henter frem gamle vogner

Tallene viser at Russland mister langt flere stridsvogner enn det landet klarer å produsere.

Samtidig har Russland sett seg nødt til å hente frem gamle stridsvogner fra reservelagre. Rundt åtte gamle vogner gjøres stridsdyktig i måneden ved UralVagonZavod-fabrikken.

Det er planlagt at to fabrikker skal gjenåpnes for å kunne gjøre flere gamle stridsvogner klare til kamp. Hvis det skjer kan Russland klare å gjøre totalt 90 gamle stridsvogner stridsdyktige i måneden, skriver Insider.

Mangler deler

Ifølge The Economist og Insider lider russisk stridsvognproduksjon av delemangel. Særlig halvledere er komponenter Russland mangler.

Produsenten UralVagonZavods fabrikk skal heller ikke ha blitt fullt modernisert som følge av dårlig økonomisk forvaltning og gjeld.