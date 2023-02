Russland sier de har avverget ukrainsk droneangrep

NTB

Det russiske forsvarsdepartementet sier at Ukraina forsøkte å gjennomføre droneangrep mot regioner sør i Russland natt til tirsdag.

Videre heter det fra russisk hold at angrepene var rettet mot sivil infrastruktur i Krasnodar- og Adygia-regionene, men at de ble stanset og ikke påførte noen skader.

I Moskva-regionen melder lokale myndigheter at en drone falt ned nær et gassdistribusjonsanlegg i byen Kolomna, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti. Guvernøren sier at det angivelige droneangrepet trolig var rettet mot sivil infrastruktur.

Påstandene er ikke kommentert av ukrainske myndigheter.

Tidligere har russiske statsmedier meldt om brann ved et oljedepot i Krasnodar-regionen, rundt 24 mil sørøst for den annekterte Krim-halvøya, etter at en drone skal ha blitt observert der.