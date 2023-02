Finske folkevalgte må ha ny Nato-avstemning

NTB

Spørsmålet om finsk Nato-medlemskap må stemmes over på nytt i den finske riksdagen etter at tre folkevalgte sa nei tirsdag.

Forslaget må vedtas enstemmig, og dermed blir det ny debatt og avstemming onsdag.

To av dem som sa nei tirsdag, er Markus Mustajärvi og Johannes Yrttiaho, begge fra Vänsterförbundet.

De to begrunner dette med motstand mot atomvåpen på finsk jord, og de ber om at medlemskapet skal inngås på betingelse om at dette utelukkes. Ano Turtlainen fra partiet Makten tillhör folket sluttet seg til.

– Fyller alle krav

Sveriges og Finlands stadig forlengede søkeprosess er svært uheldig, mener statsminister Sanna Marin. Hun mener de stadige forsinkelsene reiser tvil om Natos troverdighet og alliansens åpen-dør-politikk.

– Jeg hadde håpet at vi allerede var blitt medlemmer. Finland og Sverige oppfyller alle Natos krav, men vi venter fortsatt, sa hun på en pressekonferanse i forbindelse med den nordiske arbeiderbevegelsens samarbeidskomité (Samak). Komiteens årsmøte pågår i Helsingfors.

Marin understreker at det er i Natos interessen å få de to landene inn i alliansen.

Svenske Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson er enig med den finske statsministeren.

– Som Nato-medlemmer ville vi også bidra med sikkerhet. Nato ville vært sterkere med oss ​​som medlemmer. Det er i Natos interesse å gjøre oss til fullverdige medlemmer, sier hun.

Stoltenberg: -Tiden er inne

De to får støtte av Nato-sjef Jens Stoltenberg, som er i Finland for å møte Sanna Marin og president Niinistö.

– Tiden er nå inne for å ratifisere og ønske både Finland og Sverige fullt og helt velkommen som medlemmer, sa Stoltenberg tirsdag ettermiddag etter å ha besøkt Samak-møtet.

Stoltenberg sa at det er gjort fremskritt med Tyrkia, og at det skal være et møte i Brussel neste uke med representanter fra Ankara, Stockholm og Helsingfors.

Niinistö mener det haster

Etter en eventuell godkjennelse i riksdagen må president Sauli Niinistö undertegne vedtaket. Han har sagt at dette haster.

Niinistös signatur vil bety at Finland, som har den lengste grensen til Russland i Europa, blir medlem av Nato så snart Tyrkia og Ungarn ratifiserer Finlands tiltredelsesprotokoll.

Ifølge Stoltenberg er Ungarn ingen hindring. Landet har ikke stilt noen krav før de to landenes medlemskap kan godkjennes.