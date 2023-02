Finland stemmer over Nato-lovforslag

Finlands president Sauli Niinistö vil undertegne lovgiving som tillater finsk Nato-medlemskap så snart det er klart. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Den finske riksdagen skal i dag stemme over lovgivning som trengs for at landet kan bli med i Nato. For at det skal skje, må forsamlingen være enstemmig.