Belarus' president skal til Kina

Tirsdag drar Belarus' president Aleksandr Lukasjenko til Kina for et tre dager langt statsbesøk. Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Kreml / AP / NTB

NTB

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko, en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, drar til Kina tirsdag for et tredagers besøk.

Ifølge Kina er besøket en mulighet til å fremme samarbeidet mellom de to landene. Det skjer imidlertid samtidig som uroen i Vesten øker for at Kina vil gi militær bistand til Russland.

USA har advart landet mot å sende våpen, noe Kina har kalt for en svertekampanje.

Kinesiske myndigheter sier at de vil opprettholde en nøytral holdning i krigen, men har også sagt at de har et vennskap «uten grenser» til Russland. De har nektet å kritisere invasjonen og vil ikke kalle det for en krig.

Belarus har også støttet Russland, og i starten av krigen tillot landet at russiske styrker brukte belarusisk territorium til oppsamlingssted. Landet har fortsatt å være vertskap for russiske styrker, krigsfly og andre våpen.

Kina har lenge hatt nære bånd med Lukasjenko, Belarus' eneste president siden stillingen ble opprettet i 1994.