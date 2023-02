Zelenskyj: Kampene i Bakhmut blir mer og mer kompliserte

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om at situasjonen rundt fronten ved byen Bakhmut stadig blir vanskeligere.

– Situasjonen blir mer og mer komplisert, sa Zelenskyj i sin daglige tale mandag kveld.

– Fienden ødelegger hele tiden alt som kan brukes for å beskytte våre posisjoner, sa han, og kalte de ukrainske soldatene som kjemper i Bakhmut for ekte helter.

De harde kampene om industribyen Bakhmut i Donetsk har vært det lengste slaget under Russlands invasjonskrig i Ukraina. Zelenskyj har tidligere sagt at ukrainerne vil kjempe i Bakhmut så lenge de kan.

Å ta kontrollen over Bakhmut blir ansett for å ville være en stor seier for Russland, men analytikere peker på at seieren i hovedsak ville blitt symbolsk da byen har lite strategisk verdi.